La policía demoró a tres personas por merodeo en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
lo realizaron alrededor de las 20:30 horas en la intersección de Avenida Maipú
y calle Fragata Sarmiento, donde el personal policial diviso a un sujeto que
merodeaba observando viviendas y automóviles estacionados en la zona, por lo
que procedieron a la identificación y posterior demora de un hombre de 28 años
de edad, quien no pudo justificar su presencia en el lugar.
Posteriormente, cerca de las
23:30 horas, efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas por
inmediaciones de calles Teniente Cundom y Dr. Vargas Gómez demoraron a un
hombre de 31 años, que se encontraba observaba viviendas y vehículos estacionados,
ocasionando preocupación entre los vecinos de la zona.
Finalmente, alrededor de las
23:45 horas, en la intersección de calles Lisandro Segovia y Perugorria, los
uniformados identificaron y demoraron a un hombre de 28 años de edad, que se
hallaba observando detenidamente el interior de vehículos estacionados.
Al respecto todos los demorados,
fueron traslados a las Comisarías Jurisdiccionales para continuar con las
actuaciones correspondientes.