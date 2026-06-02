martes, 2 de junio de 2026

La policía demoró a tres personas por merodeo en diferentes procedimientos

En la noche de ayer 01-06-26, efectivos policiales del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, en momentos que realizaban recorridas de prevención de ilícitos en distintos procedimientos, demoraron a tres hombres.

El primero de los procedimientos lo realizaron alrededor de las 20:30 horas en la intersección de Avenida Maipú y calle Fragata Sarmiento, donde el personal policial diviso a un sujeto que merodeaba observando viviendas y automóviles estacionados en la zona, por lo que procedieron a la identificación y posterior demora de un hombre de 28 años de edad, quien no pudo justificar su presencia en el lugar.

Posteriormente, cerca de las 23:30 horas, efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas por inmediaciones de calles Teniente Cundom y Dr. Vargas Gómez demoraron a un hombre de 31 años, que se encontraba observaba viviendas y vehículos estacionados, ocasionando preocupación entre los vecinos de la zona.

Finalmente, alrededor de las 23:45 horas, en la intersección de calles Lisandro Segovia y Perugorria, los uniformados identificaron y demoraron a un hombre de 28 años de edad, que se hallaba observando detenidamente el interior de vehículos estacionados.

Al respecto todos los demorados, fueron traslados a las Comisarías Jurisdiccionales para continuar con las actuaciones correspondientes.