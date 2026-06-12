viernes, 12 de junio de 2026

La Policía demoró a un joven con elementos de dudosa procedencia

En horas de la noche de ayer 11-06-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Quinta urbana, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos lograron la demora de un joven mayor de edad y en poder del mismo secuestraron elementos de dudosa procedencia.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos alrededor de las 22:30 horas, por inmediaciones de calles Cura Brochero y Martin Porta, donde observaron a un sujeto que se encontraba merodeando y con una bolsa en su poder y quien al notar la presencia policial intenta darse a la fuga, siendo rápidamente identificado y demorado, así también secuestraron del interior de la bolsa, un radiador de motor, un cilindro y un cárter de tapa de motor, de los cuales no supo justificar su procedencia.

El demorado junto a los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.