La Policía demoró a un joven con elementos de dudosa procedencia

En horas de la noche de ayer 11-06-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Quinta urbana, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos lograron la demora de un joven mayor de edad y en poder del mismo secuestraron elementos de dudosa procedencia.
El procedimiento, lo concretaron
los mencionados efectivos alrededor de las 22:30 horas, por inmediaciones de
calles Cura Brochero y Martin Porta, donde observaron a un sujeto que se
encontraba merodeando y con una bolsa en su poder y quien al notar la presencia
policial intenta darse a la fuga, siendo rápidamente identificado y demorado,
así también secuestraron del interior de la bolsa, un radiador de motor, un
cilindro y un cárter de tapa de motor, de los cuales no supo justificar su
procedencia.
El demorado junto a los elementos
secuestrados fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar
con las diligencias del caso.