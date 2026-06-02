martes, 2 de junio de 2026

La Policía demoró a un joven por arrojar piedras hacia un móvil policial

En horas de la tarde de hoy 02-06-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Sexta, momentos en que realizaban recorridas de prevención en zonas de su jurisdicción, fueron interceptado por varios sujetos en la vía pública, quienes empezaron a arrojar piedras hacia el móvil policial.

Por ello, se procedió a la identificación y posterior demora de uno de ellos, así también al secuestró de una gomera y piedras que tenía en su poder.

El demorado y los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias correspondientes.