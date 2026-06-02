La Policía demoró a un joven por arrojar piedras hacia un móvil policial

En horas de la tarde de hoy
02-06-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Sexta, momentos en
que realizaban recorridas de prevención en zonas de su jurisdicción, fueron
interceptado por varios sujetos en la vía pública, quienes empezaron a arrojar
piedras hacia el móvil policial.
Por ello, se procedió a la
identificación y posterior demora de uno de ellos, así también al secuestró de
una gomera y piedras que tenía en su poder.
El demorado y los elementos
secuestrados fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar
con las diligencias correspondientes.