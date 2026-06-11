jueves, 11 de junio de 2026

La Policía recuperó herramientas denunciadas como sustraídas

En horas de la noche de ayer 10-06-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar varias herramientas sustraídas.

El procedimiento se concretó alrededor de las 23:00 horas, cuando el personal realizaba tareas investigativas vinculadas a la sustracción de herramientas en inmediaciones el barrio Vizcacha, lograron de esta manera en calles Las Heras y Pasaje Tronquito, hallar abandonados varios objetos que guardaban relación con el hecho investigado.

En el lugar se procedió al secuestro preventivo de dos desmalezadoras -marca Gamma- y una motosierra -marca Daewoo-, elementos que fueron los denunciados como sustraídos.

Las herramientas recuperadas fueron puestas a disposición de la Justicia y trasladadas a la dependencia policial, donde se continuarán las actuaciones de rigor.