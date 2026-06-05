Paso de la Patria: La Policía recuperó un caballo recientemente sustraído

Ayer 04-06-26, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Paso de la Patria llevaron adelante tareas investigativas relacionada a una denuncia efectuada por un hombre mayor de edad, quien manifestó la faltante de su animal equino, el cual se encontraba en el interior del corral, presumiendo que personas desconocidas le habrían sustraído.
Por ello, los mencionados
efectivos efectuaron de forma inmediata tareas investigativas y rastrillajes
por distintos sectores de la localidad, logrando finalmente hallar el animal en
el interior de un monte, atado por un árbol, por lo procedieron al resguardo y
traslado del mismo.
El animal fue trasladado hasta la
mencionada dependencia a fin de ser entregado a su propietario.