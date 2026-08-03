General Paz: Demoran a dos hombres por estafas con la venta de maquinaria que no funcionaban

Tras las averiguaciones
correspondientes y conforme a las primeras diligencias impartidas por el fiscal
interviniente, ambos quedaron demorados al surgir sospechas de que estarían
vinculados a una modalidad delictiva, consistente en la presunta comercialización
fraudulenta de maquinaria para panadería, entregando equipos que no
funcionarían correctamente y luego interrumpiendo todo contacto con los
compradores.
Asimismo, se investiga si estas
personas guardan relación con un hecho de similares características, ocurrido
tiempo atrás en la localidad de San Cosme.
En el procedimiento se procedió
al secuestro preventivo del vehículo, un tráiler y diversas maquinarias, entre
ellas hornos, sobadoras, amasadoras y ralladoras de pan.
Al respecto se prosigue con
distintas diligencias tendientes a lograr el esclarecimiento del hecho.