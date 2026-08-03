lunes, 3 de agosto de 2026

General Paz: Demoran a dos hombres por estafas con la venta de maquinaria que no funcionaban

Efectivos de la Comisaría Distrito General Paz, en colaboración con la U.F.I.C. en turno, procedieron a la demora de dos hombres oriundos de la provincia de Tucumán, quienes se presentaron en la dependencia policial con intenciones de radicar una denuncia.

Tras las averiguaciones correspondientes y conforme a las primeras diligencias impartidas por el fiscal interviniente, ambos quedaron demorados al surgir sospechas de que estarían vinculados a una modalidad delictiva, consistente en la presunta comercialización fraudulenta de maquinaria para panadería, entregando equipos que no funcionarían correctamente y luego interrumpiendo todo contacto con los compradores.

Asimismo, se investiga si estas personas guardan relación con un hecho de similares características, ocurrido tiempo atrás en la localidad de San Cosme.

En el procedimiento se procedió al secuestro preventivo del vehículo, un tráiler y diversas maquinarias, entre ellas hornos, sobadoras, amasadoras y ralladoras de pan.     

Al respecto se prosigue con distintas diligencias tendientes a lograr el esclarecimiento del hecho.