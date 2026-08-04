martes, 4 de agosto de 2026

La Policía logró auxiliar y resguardar a un joven que se habría desorientado

En la tarde de ayer 03-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Vigésima Urbana con la colaboración de sus pares de la Dirección General de Lucha Contra el Fuego, tras ser alertados vía radial acerca de un pedido de auxilio, lograron resguardar a un joven que se había desorientado momentos antes.

El procedimiento se concretó cerca de las 16:30 horas, cuando los citados efectivos fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, sobre un presunto pedido de auxilio proveniente de una zona de espesa vegetación en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 12 y el B° Pirayui Nuevo, ante tal circunstancia, se dirigieron de manera inmediata y tras iniciar las tareas de búsqueda en la zona lograron hallar a un joven de 24 años de edad, quién se dirigía al domicilio de un familiar y en un momento dado se habría desorientado, solicitando auxilio, logrando ponerlo a resguardo en buen estado de salud.

Al respecto, el joven fue trasladado a un centro médico asistencial y posteriormente a la citada dependencia, donde se hizo presente un familiar para su resguardo, continuándose con las demás diligencias pertinentes.