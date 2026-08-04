La Policía logró auxiliar y resguardar a un joven que se habría desorientado

El procedimiento se concretó
cerca de las 16:30 horas, cuando los citados efectivos fueron alertados por el
Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, sobre un presunto pedido de auxilio
proveniente de una zona de espesa vegetación en inmediaciones de la Ruta
Nacional N° 12 y el B° Pirayui Nuevo, ante tal circunstancia, se dirigieron de
manera inmediata y tras iniciar las tareas de búsqueda en la zona lograron
hallar a un joven de 24 años de edad, quién se dirigía al domicilio de un
familiar y en un momento dado se habría desorientado, solicitando auxilio,
logrando ponerlo a resguardo en buen estado de salud.
Al respecto, el joven fue trasladado a un centro médico asistencial y posteriormente a la citada dependencia, donde se hizo presente un familiar para su resguardo, continuándose con las demás diligencias pertinentes.