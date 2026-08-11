La Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído

En la noche del domingo 09-08-26, efectivos policiales de la Comisaria Vigésima Primera Urbana, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo recientemente ocurrido, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar un teléfono celular.
El procedimiento, se concretó
alrededor de las 22:00 horas, cuando el personal fue anoticiado de la
sustracción de un teléfono celular – marca Samsung Galaxy A16-, por lo que, de
manera inmediata iniciaron amplias labores de investigación, logrando recuperar
el aparato en inmediaciones de la jurisdicción.
Al respecto, el celular
recuperado fue restituido a su propietaria, continuándose con los tramites de
rigor en la citada dependencia.