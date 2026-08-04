Paso de los Libres: Demoran a un hombre y recuperan varios elementos robados

Tras las tareas investigativas desplegadas y el análisis de registros
fílmicos, los policías lograron identificar al presunto autor, procediendo
posteriormente a su demora – tratándose de un hombre de 44 años de edad, alias
“Tatu”-, asimismo, en inmediaciones del lugar donde residía se secuestró un
Reuter Wi-Fi,
una cámara de seguridad y cables de alimentación, con similares características
a los denunciados como sustraídos, por tal motivo, se procedió al secuestro
preventivo de los mismos.
El aprehendido y los elementos secuestrados, quedaron a disposición de la
autoridad judicial interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial
se continúan las actuaciones correspondientes.