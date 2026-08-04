martes, 4 de agosto de 2026

Paso de los Libres: Demoran a un hombre y recuperan varios elementos robados

En la jornada del domingo 02-08-26, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal -DIC- de Paso de los Libres, tras arduas tareas investigativas, recuperaron elementos denunciados como sustraídos días antes, además, aprehendieron a un hombre sindicado como presunto autor del hecho.

Tras las tareas investigativas desplegadas y el análisis de registros fílmicos, los policías lograron identificar al presunto autor, procediendo posteriormente a su demora – tratándose de un hombre de 44 años de edad, alias “Tatu”-, asimismo, en inmediaciones del lugar donde residía se secuestró un Reuter Wi-Fi, una cámara de seguridad y cables de alimentación, con similares características a los denunciados como sustraídos, por tal motivo, se procedió al secuestro preventivo de los mismos. 

El aprehendido y los elementos secuestrados, quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se continúan las actuaciones correspondientes.