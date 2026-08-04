Paso de los Libres: Recuperan un televisor recientemente sustraído

En la jornada de ayer, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Paso de los Libres, en el marco de una causa que se investiga por -supuesto robo-, tras una minuciosa y eficaz labor investigativa, lograron recuperar un televisor e identificar a un joven, sindicado como presunto autor del hecho.
Las distintas labores de
investigación dieron inicio luego de que los efectivos tomaron conocimiento de
la sustracción de un televisor- marca BGH, de 32"- del interior de una
vivienda ubicada por calle Belgrano a la altura 500 aproximadamente de esa
ciudad.
En este contexto, se realizaron
tareas investigativas en zonas aledañas que posibilitaron recuperar el
televisor, además, identificaron a un joven -alias Pechocho, de 20 años de
edad-, quien presuntamente guardaría relación con el hecho, quien fue puesto a
disposición de la justicia.
En tanto, lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.