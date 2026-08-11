Recuperan dos motos y un celular robado

Efectivos de la Dirección de
investigación criminal -DIC-, en diferentes procedimientos realizados,
recuperaron dos motocicletas y un teléfono celular denunciados como sustraídos
en jurisdicción de la Comisaría Distrito San Cayetano y Comisaría 19na respectivamente.
El primero de los procedimientos
lo realizaron cuando encontrándose realizando sus labores específicas dos
rodados -marca Wave y Max 110c.c- fueron hallados abandonados entre la maleza,
a la vera de la Ruta Nacional N.º 12, en inmediaciones del puente conocido como
“El Tala”. Tras las consultas correspondientes, se estableció que ambos
registraban pedido de secuestro, procediéndose a su resguardo y posterior
traslado a la dependencia jurisdiccional, conforme a las directivas de la
autoridad judicial.
Asimismo, durante recorridas
preventivas realizadas en otro sector de la ciudad, los efectivos intentaron
identificar a un sujeto que, al advertir la presencia policial, arrojó una
bolsa y emprendió la fuga hacia un descampado. Al regresar al lugar, los policías
hallaron en el interior de la bolsa un teléfono celular iPhone 16,
constatándose tras las primeras averiguaciones que registraba pedido de
secuestro en una causa por supuesto hurto, por lo que fue trasladado y puesto a
disposición de la autoridad judicial interviniente.
En ambos procedimientos, los
elementos recuperados fueron remitidos a las comisarías correspondientes para
continuar con las diligencias de rigor y su posterior restitución a sus
legítimos propietarios.