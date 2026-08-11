martes, 11 de agosto de 2026

Recuperan dos motos y un celular robado

Efectivos de la Dirección de investigación criminal -DIC-, en diferentes procedimientos realizados, recuperaron dos motocicletas y un teléfono celular denunciados como sustraídos en jurisdicción de la Comisaría Distrito San Cayetano y Comisaría 19na respectivamente. 
El primero de los procedimientos lo realizaron cuando encontrándose realizando sus labores específicas dos rodados -marca Wave y Max 110c.c- fueron hallados abandonados entre la maleza, a la vera de la Ruta Nacional N.º 12, en inmediaciones del puente conocido como “El Tala”. Tras las consultas correspondientes, se estableció que ambos registraban pedido de secuestro, procediéndose a su resguardo y posterior traslado a la dependencia jurisdiccional, conforme a las directivas de la autoridad judicial.

Asimismo, durante recorridas preventivas realizadas en otro sector de la ciudad, los efectivos intentaron identificar a un sujeto que, al advertir la presencia policial, arrojó una bolsa y emprendió la fuga hacia un descampado. Al regresar al lugar, los policías hallaron en el interior de la bolsa un teléfono celular iPhone 16, constatándose tras las primeras averiguaciones que registraba pedido de secuestro en una causa por supuesto hurto, por lo que fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente.

En ambos procedimientos, los elementos recuperados fueron remitidos a las comisarías correspondientes para continuar con las diligencias de rigor y su posterior restitución a sus legítimos propietarios.