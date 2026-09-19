Bella Vista: Rápido accionar la Policía recuperó tres motocicletas robadas

El primero de los procedimientos
lo realizaron, efectivos de la Comisaría de distrito Primera de Bella Vista,
tras llevar adelante tareas de investigación a partir de la denuncia por la
sustracción de una motocicleta -marca Honda Wave-; finalmente y gracias al
rápido despliegue lograron localizar el rodado, cuyo conductor, al advertir la
presencia policial, lo abandonó y se dio a la fuga hacia una zona rural, no
obstante el mismo ya habría sido identificado, continuándose con diversas
labores a fin de localizar al presunto autor.
En tanto, en la ciudad de Goya,
durante recorridas de prevención, efectivos de la Comisaría distrito Primera,
interceptaron a dos hombres que se desplazaban en motocicletas. Posteriormente
y luego de las consultas realizadas permitieron establecer que ambos rodados,
una -marca Honda Wave 110c.c y una -marca Honda XR 150c.c-, registraban pedidos
de secuestro por hallarse denunciadas como sustraídas, en cuanto a sus
conductores, dos jóvenes de 19 y 21 años fueron demorados.
En ambos casos, los jóvenes y las
motocicletas secuestradas fueron trasladadas a la dependencia policial
correspondiente, quedando todo a disposición de la Fiscalía que corresponde,
mientras se continúan con las diligencias de rigor.