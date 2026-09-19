sábado, 19 de septiembre de 2026

Bella Vista: Rápido accionar la Policía recuperó tres motocicletas robadas

En la jornada del jueves 17-09-26, en distintos procedimientos realizados en las localidades de Bella Vista y Goya, efectivos policiales en colaboración de la unidad fiscal interviniente, lograron recuperar tres motocicletas que habían sido denunciadas como sustraídas, como resultado de tareas investigativas y recorridas de prevención.

El primero de los procedimientos lo realizaron, efectivos de la Comisaría de distrito Primera de Bella Vista, tras llevar adelante tareas de investigación a partir de la denuncia por la sustracción de una motocicleta -marca Honda Wave-; finalmente y gracias al rápido despliegue lograron localizar el rodado, cuyo conductor, al advertir la presencia policial, lo abandonó y se dio a la fuga hacia una zona rural, no obstante el mismo ya habría sido identificado, continuándose con diversas labores a fin de localizar al presunto autor.

En tanto, en la ciudad de Goya, durante recorridas de prevención, efectivos de la Comisaría distrito Primera, interceptaron a dos hombres que se desplazaban en motocicletas. Posteriormente y luego de las consultas realizadas permitieron establecer que ambos rodados, una -marca Honda Wave 110c.c y una -marca Honda XR 150c.c-, registraban pedidos de secuestro por hallarse denunciadas como sustraídas, en cuanto a sus conductores, dos jóvenes de 19 y 21 años fueron demorados.

En ambos casos, los jóvenes y las motocicletas secuestradas fueron trasladadas a la dependencia policial correspondiente, quedando todo a disposición de la Fiscalía que corresponde, mientras se continúan con las diligencias de rigor.