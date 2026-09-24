jueves, 24 de septiembre de 2026

Detienen a un hombre por abigeato y demoran a tres personas con elementos de dudosa procedencia

Efectivos policiales de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica de esta Ciudad, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y referente a la supuesta sustracción de un animal equino, diligenciaron una orden de allanamiento, secuestraron varias cosas presuntamente vinculadas al hecho, además, detuvieron a un hombre y demoraron a otros tres.

El oficio judicial fue diligenciado en una vivienda ubicada en el Barrio Dr. Montaña, donde bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de una motocicleta y prendas de vestir, los cuales presuntamente guardarían relación con la investigación, además, hallaron motopartes, un carro y dos equinos -caballos- que no supieron justificar su procedencia.

Asimismo, en el lugar un joven de 20 años de edad fue detenido y tres personas – dos de 18 y una de 19 años- fueron demorados para su correspondiente identificación.

Al respecto, el detenido junto a los demorados y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.