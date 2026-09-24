Detienen a un hombre por abigeato y demoran a tres personas con elementos de dudosa procedencia

El oficio judicial fue
diligenciado en una vivienda ubicada en el Barrio Dr. Montaña, donde bajo las
formalidades legales, procedieron al secuestro de una motocicleta y prendas de
vestir, los cuales presuntamente guardarían relación con la investigación,
además, hallaron motopartes, un carro y dos equinos -caballos- que no supieron
justificar su procedencia.
Asimismo, en el lugar un joven de
20 años de edad fue detenido y tres personas – dos de 18 y una de 19 años-
fueron demorados para su correspondiente identificación.
Al respecto, el detenido junto a los demorados y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.