Goya: Incidentes en una comisaría tras un robo

Una mujer en Goya llegó hasta dependencias de la Comisaría Cuarta, en el barrio San Ramón, para realizar una denuncia por el robo de elementos personales que estaban en su auto, el cuál fue violentado. A la dependencia policial llegó otro grupo de personas y todo terminó en un escándalo. Terminaron presos.
El hecho ocurrió cerca de las 6 de ayer en el acceso a la comisaría de Goya ubicada en el barrio San Ramón.
Una mujer, en total estado de nerviosismo, llegó acompañada de otras personas, manifestando que le rompieron el vidrio del auto y sustrajeron un celular.
A la sede policial seguidamente arribó otro grupo de personas que tenían evidentes diferencias con la denunciante.
Ambos grupos comenzaron a discutir y se agredieron físicamente en el acceso mismo de la Comisaría por lo que el personal policial tuvo que actuar deteniendo a tres personas (un hombre y dos mujeres).
La pelea fue filmada por un vecino de la zona.