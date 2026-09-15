Itatí: La Policía recuperó varios elementos robados

En la mañana de hoy 15-09-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itati, durante recorridas de prevención realizadas en el barrio Ibiray de la localidad Itatí, lograron recuperar distintos elementos que estarían vinculados a hechos delictivos registrados recientemente en esa localidad.
En uno de los procedimientos, el
personal policial halló ocultos entre la maleza una freidora eléctrica y, en
otro sector, una bolsa que contenía dos reels de pesca y un teléfono celular.
Tras las verificaciones correspondientes, se pudo establecer que los elementos
guardaban relación con investigaciones por supuestos ilícitos por escalamiento,
logrando de esta manera avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Los elementos fueron secuestrados preventivamente y trasladados a la dependencia policial, siendo puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.