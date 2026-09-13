Itatí: Tras allanamiento demoran a un joven vinculado a un robo

En la mañana de hoy 13-09-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Itati y del Grupo Táctico Operacional -G.T.O.-, en relación a un legajo judicial que se investiga con la intervención de la Unidad Fiscal, diligenciaron una orden de allanamiento y detuvieron a una persona.
El oficio judicial fue realizado
por los citados efectivos en una vivienda ubicada en inmediaciones del Barrio
40 viviendas de esa localidad, donde bajo las formalidades legales procedieron
a la detención de un joven de 25 años de edad, quien estaría presuntamente
vinculado al hecho que se investiga.
Al respecto, el detenido fue
puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia donde
se prosiguieron con los tramites de rigor.