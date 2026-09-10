Mujer murió tras el vuelco de un automóvil en Ruta Provincial 129

De acuerdo con las primeras
averiguaciones, por causas que aún se intentan establecer, un automóvil -marca
Ford Focus-, en el que se desplazaban tres personas mayores de edad, perdió el
control y terminó volcando. Como consecuencia del siniestro, una de las
ocupantes -mujer- habría perdido la vida en el lugar, en tanto las otras dos
personas fueron trasladadas al Hospital local para su atención médica.
En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal interviniente, trabajaron efectivos policiales, personal pericial y la autoridad fiscal interviniente, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias y causas del siniestro.