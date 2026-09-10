jueves, 10 de septiembre de 2026

Mujer murió tras el vuelco de un automóvil en Ruta Provincial 129

En horas de la mañana de ayer miércoles 09-09-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Segunda de Monte Caseros, tomaron conocimiento de un siniestro vial registrado sobre Ruta Provincial Nº129, a la altura del kilómetro 19, donde un automóvil terminó volcando y una persona perdió la vida.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, por causas que aún se intentan establecer, un automóvil -marca Ford Focus-, en el que se desplazaban tres personas mayores de edad, perdió el control y terminó volcando. Como consecuencia del siniestro, una de las ocupantes -mujer- habría perdido la vida en el lugar, en tanto las otras dos personas fueron trasladadas al Hospital local para su atención médica.

En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal interviniente, trabajaron efectivos policiales, personal pericial y la autoridad fiscal interviniente, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias y causas del siniestro.