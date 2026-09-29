Paso de los Libres: La Policía recuperó una bicicleta recientemente sustraída

En la madrugada del domingo, personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Primera de Paso de los Libres llevaron adelante distintas tareas investigativas en relación a un hecho delictivo, logrando recuperar una bicicleta denunciada como sustraída.
El procedimiento lo concretaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta de un domicilio ubicado en el Barrio Militar Yapeyú de esa ciudad, por ello ante esta situación, iniciaron distintos trabajos investigativos, logrando de esta manera recuperar el rodado denunciado como sustraído.
La bicicleta puesta a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladada a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.