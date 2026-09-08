Un utilitario volcó tras rozar la parte trasera de un automóvil

El siniestro ocurrió durante las primeras horas de este martes en la intersección de Rolón y Vélez Sarsfield. El conductor de la camioneta fue trasladado al Hospital Escuela.
Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este martes en el barrio Bañado Norte de la ciudad de Corrientes. El siniestro involucró a una camioneta Renault Kangoo y un automóvil Renault Sandero.
De acuerdo con la información periodística, el utilitario rozó la parte trasera del vehículo de menor porte. Como consecuencia del impacto, la Renault Kangoo volcó y quedó tendida de costado sobre el asfalto. Según testigos, la Kangoo iba a alta velocidad.
El conductor del utilitario, un hombre de apellido López, resultó herido y fue trasladado al área de urgencias del Hospital Escuela para recibir atención médica.