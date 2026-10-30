Destacan el gran despliegue de la Policía de Corrientes realizado en el Paraje El Malezal

Luego de 13 días de intensa búsqueda en Pareje El Malezal en la Localidad de Esquina, tras un intenso rastrillaje, Policías de Pueblo Libertador montados a caballo lograron encontrar el cuerpo sin vida de Nanci Godoy. La misma se encontraba en una zona de difícil acceso. El operativo policial contó con la participación de alrededor de 1.250 efectivos, el apoyo de drones, canes, lanchas y dos helicópteros.
Cabe señalar que desde el primer
momento estuvieron presentes en la zona, el Ministro de Seguridad Adan Gaya y
el Jefe de la Policía de Corrientes Comisario General Miguel Ángel Leguizamón supervisando
el operativo.
Por su parte desde la Jefatura de
Policía reconocieron el compromiso y esfuerzo del personal policial durante el
operativo.