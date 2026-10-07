En menos de 24 hs. la Policía esclareció el homicidio ocurrido en el B° Pirayuí: Hay tres detenidos y un menor demorado

Con gran despliegue policial, en la fecha se concretaron cuatro allanamientos, que permitieron la detención de tres personas mayores, que tendrían vinculación directa con el hecho. Así también se procedió a demora de una cuarta persona involucrada, quién por su condición de menor fue entregado a sus progenitores haciéndole saber que se halla investigado en la presente causa.
Durante los procedimientos
también se logró el secuestro de elementos de suma importancia, cómo ser,
cámaras de seguridad, DVR, y secuencias fílmicas, aportadas por vecinos.
La rápida respuesta policial y el
trabajo coordinado con la justicia, los peritos policiales y de la ufi,
permitieron reunir elementos de relevancia para el esclarecimiento del hecho,
quedando los tres detenidos a disposición de la justicia.