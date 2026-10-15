jueves, 15 de octubre de 2026

La Policía aprehendió a un “dealer” de estupefacientes, secuestraron dosis de cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo

En horas del mediodía de ayer 14-10-26, efectivos de la Unidad Especial de Patrulla Metropolitana demoraron a un hombre durante un procedimiento realizado en inmediaciones de las avenidas Chacabuco y Ayacucho, de esta ciudad. En el operativo se secuestraron envoltorios con una sustancia que, tras el correspondiente test orientativo, dio resultado positivo para cocaína.

El procedimiento se inició cuando los uniformados identificaron a un hombre de 36 años de edad, que se desplazaba en una motocicleta -marca Ika Slalom 110cc-. Durante la intervención, encontraron entre sus pertenencias 35 envoltorios de polietileno con una sustancia en polvo blanca, ante ello, se solicitó la intervención de personal de la Dirección de Drogas Peligrosas, que realizó el test de orientación y confirmó el resultado positivo para cocaína.

Así mismo, secuestraron de entre sus pertenencias, dos teléfonos celulares y la suma de $193.000.

Finalmente, el hombre, la sustancia secuestrada y los demás elementos fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se continuaron con las diligencias correspondientes.

La Policía también trabajará de manera coordinada con los organizadores y los organismos que participarán del evento, a fin de brindar una respuesta inmediata ante cualquier situación que pudiera presentarse.

De esta manera, la Policía de Corrientes refuerza su presencia preventiva y el trabajo coordinado para contribuir al normal desarrollo de esta nueva edición de la Exposición Rural, procurando preservar la seguridad de las personas y sus bienes.