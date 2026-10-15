La Policía aprehendió a un “dealer” de estupefacientes, secuestraron dosis de cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo

El procedimiento se inició cuando
los uniformados identificaron a un hombre de 36 años de edad, que se desplazaba
en una motocicleta -marca Ika Slalom 110cc-. Durante la intervención,
encontraron entre sus pertenencias 35 envoltorios de polietileno con una
sustancia en polvo blanca, ante ello, se solicitó la intervención de personal
de la Dirección de Drogas Peligrosas, que realizó el test de orientación y
confirmó el resultado positivo para cocaína.
Así mismo, secuestraron de entre
sus pertenencias, dos teléfonos celulares y la suma de $193.000.
Finalmente, el hombre, la
sustancia secuestrada y los demás elementos fueron puestos a disposición de la
autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la Comisaría jurisdiccional,
donde se continuaron con las diligencias correspondientes.
La Policía también trabajará de
manera coordinada con los organizadores y los organismos que participarán del
evento, a fin de brindar una respuesta inmediata ante cualquier situación que
pudiera presentarse.
De esta manera, la Policía de
Corrientes refuerza su presencia preventiva y el trabajo coordinado para
contribuir al normal desarrollo de esta nueva edición de la Exposición Rural,
procurando preservar la seguridad de las personas y sus bienes.