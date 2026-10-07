miércoles, 7 de octubre de 2026

Mataron a machetazos a un hombre tras pelea callejera en el B° Pirayuí

En la tarde de ayer 06-10-26, efectivos policiales de la Comisaria 20º Urbana, mediante red interna del Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, tomaron conocimiento de una supuesta riña de gran magnitud, en inmediaciones del Barrio Pirayui Nuevo -zona de asentamiento-, en la cual, hallaron a una persona sin vida y con lesiones compatibles a las producidas por arma blanca.

Según la información preliminar obtenida, alrededor de las 18:30 horas, los citados efectivos fueron alertados de que por calle Frias y Avenida Cangallo, por causas y circunstancias que aún se desconocen, se habría iniciado un presunto altercado en la vía pública, ante lo cual, de manera inmediata acudieron al lugar y hallaron a un hombre, quien se encontraba sin signos vitales y con lesiones en su humanidad.

Siguiendo la línea investigativa, presuntamente en la gresca habrían participado varias personas quienes ya se encuentran identificadas, por lo que se realizan las labores correspondientes a fin de localizarlos y determinar su responsabilidad en el hecho, desconociéndose hasta el momento más detalles y por menores que rodearon al suceso.

En tanto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes con la intervención de la Unidad Fiscal en turno y en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor.