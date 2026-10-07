Mataron a machetazos a un hombre tras pelea callejera en el B° Pirayuí

Según la información preliminar
obtenida, alrededor de las 18:30 horas, los citados efectivos fueron alertados
de que por calle Frias y Avenida Cangallo, por causas y circunstancias que aún
se desconocen, se habría iniciado un presunto altercado en la vía pública, ante
lo cual, de manera inmediata acudieron al lugar y hallaron a un hombre, quien
se encontraba sin signos vitales y con lesiones en su humanidad.
Siguiendo la línea investigativa,
presuntamente en la gresca habrían participado varias personas quienes ya se
encuentran identificadas, por lo que se realizan las labores correspondientes a
fin de localizarlos y determinar su responsabilidad en el hecho,
desconociéndose hasta el momento más detalles y por menores que rodearon al
suceso.
En tanto, en el lugar se
realizaron las diligencias correspondientes con la intervención de la Unidad
Fiscal en turno y en la citada dependencia se continuaron con los tramites de
rigor.