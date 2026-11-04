Decomisan más de 500 kilos de marihuana que eran llevados en una camioneta 

Los efectivos detectaron que el rodado fue abandonado sobre la banquina y estaba acondicionado con 12 bultos, que contenían 628 paquetes, distribuidos en el asiento traseros y en la caja de carga.
En la madrugada de hoy, los integrantes de la Sección “Aristóbulo del Valle” del Escuadrón 9 “Oberá” estaban emplazados sobre la intersección de las Rutas Provinciales N°7 y N°8 llevando a cabo controles vehiculares, cuando divisaron la aproximación de una camioneta Toyota Hilux y realizaron las señales para que el conductor reduzca la velocidad, pero el hombre hizo caso omiso y aceleró la marcha.
Inmediatamente, los gendarmes iniciaron un seguimiento controlado del rodado fugado hasta la localidad misionera de Campo Grande, donde observaron que el ciudadano estacionó el vehículo y descendió del mismo, emprendiendo una huida a pie por la espesura del monte.
Se procedió a asegurar la zona y a inspeccionar el interior de la camioneta, la cual estaba acondicionada con 12 bultos que contenían 628 paquetes que emanaban un fuerte olor a cannabis sativa y eran transportados sobre el asiento trasero y caja de carga. Además, los funcionarios encontraron dos placas identificatorias provenientes de la República Federativa del Brasil.
Tras someter la sustancia vegetal a las pruebas de campo Narcotest, los uniformados informaron el hallazgo de 514 kilos 700 gramos de marihuana y demás elementos de interés a la Sede Fiscal Descentralizada de Oberá, que orientó el decomiso de los mismos y el labrado de las actuaciones en infracción a la Ley 23.737.