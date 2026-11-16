Un camión que trasladaba aserrín de madera desde Esquina hacia Concordia, volcó por causas que se investigan, alrededor de las 9,30 horas a la altura del km 678 de la ruta nacional 12, luego de impactar a un acoplado con cargas de ladrillos que se habría desprendido de otro camión que venía en dirección contraria.
El camión volcado es un Ford Cargo 1730, dominio colocado EMG 342 de la Empresa Servicios Integrales, conducido por Carlos Luna y se dirigía de norte a sur, en dirección contraria al camión con el acoplado de ladrillos conducido por un hombre oriundo de Esquina de apellido Cignarelli.
Intervino personal de Comisaría Primera de Esquina y bomberos voluntarios que trasladaron a Luna al hospital San Roque de esa localidad.
Fuente y fotos: Actualidad