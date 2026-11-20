Los dispositivos de seguridad,
bajo la modalidad de operativos de barrido, se desarrollaron en jurisdicciones
correspondientes a las Comisarías Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Undécima,
Decimotercera, Decimoséptima y Decimonovena Urbana, mediante recorridas
estratégicas, identificación selectiva de personas y controles de documentación
de motocicletas, con el objetivo de prevenir hechos delictivos, principalmente
arrebatos, robos y sustracciones de rodados.
Para ello, se contó con la
participación coordinada de efectivos de las distintas comisarías
jurisdiccionales, el Comando de Patrullas Motorizadas, los Grupos de Respuesta
Inmediata Motorizada (GRIM), el Grupo de Tareas Operacionales -G.T.O-, el Grupo
de Intervención Rápida (GIR), Infantería, el Destacamento San Marcos y otras
unidades operativas, quienes desplegaron móviles y motocicletas policiales en
sectores considerados estratégicos.
Como resultado de los
procedimientos, se concretó la demora preventiva de 30 personas para las
averiguaciones correspondientes y el secuestro preventivo de tres motocicletas,
cuyos ocupantes no contaban con la documentación requerida para acreditar su propiedad.
Las personas demoradas junto a
los rodados fueron trasladadas a las comisarías jurisdiccionales
correspondientes, donde se realizaron las diligencias de rigor que
corresponden.