El procedimiento se inicio
alrededor de las 23:00hs, en el marco de las tareas de prevención y seguridad
que se realizan en distintos sectores de esta ciudad Capital, en ese contexto,
los efectivos policiales desplegaron un operativo de barrido en diferentes
puntos de la jurisdicción, intensificando las recorridas y controles en los
barrios Punta Taitalo, Molina Punta y sectores de asentamientos, con el
objetivo de prevenir hechos delictivos y fortalecer la presencia policial.
Durante las tareas realizadas,
los uniformados procedieron al secuestro preventivo de una motocicleta -marca
Honda Wave de 110 cc-, sin dominio colocado, debido a que no se contaba con la
documentación correspondiente que acreditara su propiedad. Asimismo, se
procedió a la demora preventiva de siete hombres que no contaban con sus
respectivas documentaciones de identidad, quienes se encontraban en actitud de
merodeo, ocasionando intranquilidad a vecinos de la zona y aparentemente
consumiendo sustancias.
Las personas demoradas y la motocicleta secuestrada fueron trasladadas a la Comisaría Decimoséptima Urbana, donde se continuaron las diligencias y verificaciones correspondientes.