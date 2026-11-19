El procedimiento se concretó,
alrededor de las 02:30, en inmediaciones de las calles Yrigoyen y Catamarca,
luego de que operadores del Sistema Integral de Seguridad 911 alertaran sobre
la presencia de una persona que aparentemente se encontraba desorientada en la
vía pública.
Una vez en el lugar, los
efectivos del Comando de Patrulla Motorizada, procedieron a entrevistarse con
el hombre a fin de establecer su identidad y verificar su estado, sin embargo,
el ciudadano se habría negado a colaborar con su identificación, adoptando una
actitud agresiva hacia los uniformados, motivo por el cual, se procedió a su demora preventiva para resguardar su integridad y continuar con las diligencias correspondientes.
Posteriormente, el hombre fue
trasladado a la Comisaría Cuarta Urbana, donde quedó a disposición de las
autoridades competentes para la realización de los trámites de rigor que
corresponde.