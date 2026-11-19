El procedimiento se concretó
alrededor de las 10:00 hs, cuando al llegar a inmediaciones de las calles
Zaragoza y Barcelona, observaron a un hombre que transportaba una bolsa de
consorcio y una pala de albañilería quién al advertir la presencia policial, el
sujeto intentó ingresar a unos pasillos de la zona, siendo alcanzado y demorado
por los efectivos a pocos metros del lugar.
Posteriormente, al verificar los
elementos que llevaba consigo, los policías constataron que transportaba varias
prendas de vestir infantiles nuevas, con sus respectivas etiquetas, un alargue
eléctrico de gran tamaño y una pala de albañilería, elementos cuya procedencia
se procura establecer.
Continuando con las
averiguaciones, los uniformados tomaron conocimiento de que ante la Comisaría
Decimosexta Urbana se tramitan actuaciones por un supuesto robo, en el cual se
habrían denunciado como sustraídos elementos de similares características a los
encontrados en poder del demorado.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada comisaría donde se prosigue con los tramites que corresponde.