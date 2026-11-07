sábado, 7 de noviembre de 2026

Santa Rosa: La Policía recuperó elementos denunciados como sustraídos

En la jornada de ayer 06-11-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Santa Rosa, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar elementos que habrían sido denunciados como sustraídos.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de un andamio de hierro y seis tablas de madera, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando de esta manera hallar y recuperar los elementos sustraídos.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.