En distintos procedimientos demoran a dos personas con antecedentes y secuestran elementos de dudosa procedencia

El primer procedimiento, se realizó en la noche de ayer
26-08-25, cerca de las 21: 00horas, cuando encontrándose por Avenida Sarmiento
y calle Santa Fe, divisaron a una persona que observaba el interior de los
vehículos estacionados con un elemento de dudosa procedencia, siendo
identificado y demorado un hombre de 45 años de edad, quien
tenía en su poder un calefón del cual no supo justificar su procedencia
por lo que se procedió a su secuestro preventivo y tras las primeras
averiguaciones poseía antecedentes policiales.
Posteriormente, en la madrugada de hoy 27-08-25, por calles
Gobernador Velazco y La Pampa, alrededor de las 01:40 horas, observaron y
demoraron a un hombre 35 años de edad, quien merodeaba a bordo de una bicicleta
observando el interior de los domicilios de la zona además no supo justificar
la procedencia de dicho rodado y conforme a las primeras averiguaciones
registraría antecedentes policiales.
Por último, pasadas las 05:00 horas, hallándose por calles
Quijano y Callao, logran visualizar una motocicleta -marca Appia modelo Brezza
Sport 150c.c-, la cual se encontraba abandonada en la vía pública por lo que se
procedió a su secuestro preventivo bajo las formalidades legales
correspondientes.
Los demorados junto a lo secuestrado, fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, continuándose con los tramites de rigor en cada caso.