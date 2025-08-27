miércoles, 27 de agosto de 2025

En distintos procedimientos demoran a dos personas con antecedentes y secuestran elementos de dudosa procedencia

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos, demoraron a dos personas con antecedentes policiales y además secuestraron varias cosas de dudosa procedencia

El primer procedimiento, se realizó en la noche de ayer 26-08-25, cerca de las 21: 00horas, cuando encontrándose por Avenida Sarmiento y calle Santa Fe, divisaron a una persona que observaba el interior de los vehículos estacionados con un elemento de dudosa procedencia, siendo identificado y demorado un hombre de 45 años de edad,  quien  tenía en su poder un calefón del cual no supo justificar su procedencia por lo que se procedió a su secuestro preventivo y tras las primeras averiguaciones poseía antecedentes policiales.

Posteriormente, en la madrugada de hoy 27-08-25, por calles Gobernador Velazco y La Pampa, alrededor de las 01:40 horas, observaron y demoraron a un hombre 35 años de edad, quien merodeaba a bordo de una bicicleta observando el interior de los domicilios de la zona además no supo justificar la procedencia de dicho rodado y conforme a las primeras averiguaciones registraría antecedentes policiales.

Por último, pasadas las 05:00 horas, hallándose por calles Quijano y Callao, logran visualizar una motocicleta -marca Appia modelo Brezza Sport 150c.c-, la cual se encontraba abandonada en la vía pública por lo que se procedió a su secuestro preventivo bajo las formalidades legales correspondientes.

Los demorados junto a lo secuestrado, fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, continuándose con los tramites de rigor en cada caso.