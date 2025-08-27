Esquina: Recuperan un televisor robado, hay un demorado

Ayer 26-08-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Esquina, en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones, en relación a un legajo judicial por – supuesto hurto calificado-, tras un rápido y eficaz accionar lograron recuperar un televisor que fue denunciado como sustraído.
El hecho se habría registrado por
calle Berón de Astrada al 1200 de la citada ciudad, por lo que luego de tomar
conocimiento, los mencionados efectivos realizaron amplias tareas de búsqueda,
lo que posibilitó hallar y recuperar el televisor – marca Enova de 45”-,
además, demoraron a un joven – mayor de edad-, quien aparentemente estaría
sindicado como presunto autor del hecho delictivo.
El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.