miércoles, 27 de agosto de 2025

La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Tambor de Tacuarí: Hay tres jóvenes demorados

En la jornada de ayer 26-08-25, efectivos policiales de la Comisaría décimo sexta urbana, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite, tras diligenciar dos órdenes de allanamientos, hallaron y secuestraron dosis de marihuana, dinero en efectivo, balanzas de precisión, motocicletas, arma de fuego, moto partes, teléfonos celulares, entre otras cosas.

Los distintos trabajos investigativos llevó a los policías, a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio Tambor de Tacuarí, más precisamente por calle Francia entre Andalucía y cortada sin nombre, lugar donde hallaron y secuestraron 154 dosis de una sustancia de origen vegetal, la suma de $45.550 pesos, dos balanzas digitales de precisión, una motocicleta, plásticos de motocicletas, un televisor y un teléfono celular –marca Iphone 15-; ante lo cual solicitaron colaboración de sus pares de la Dirección general de drogas peligrosas y crimen Organizado, los cuales una vez en el lugar y tras el correspondiente test arrojó positivo para marihuana con peso de 658 grs. Además, procedieron a la aprehensión de dos jóvenes 19 y 23 años de edad.

De igual forma, tras diligenciar otro oficio judicial en un domicilio ubicado por calle Giménez entre Morelos y Lastra, procedieron al secuestro de un arma de fuego calibre 22 –marca bersa-, una motocicleta –marca Honda Wave- y un par de zapatillas, además procedieron a la aprehensión de un joven de 24 años de edad.

Los aprehendidos junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los tramites de rigor que corresponden.