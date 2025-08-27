La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Tambor de Tacuarí: Hay tres jóvenes demorados

Los distintos trabajos
investigativos llevó a los policías, a diligenciar una orden de allanamiento en
un domicilio ubicado en el Barrio Tambor de Tacuarí, más precisamente por calle
Francia entre Andalucía y cortada sin nombre, lugar donde hallaron y secuestraron
154 dosis de una sustancia de origen vegetal, la suma de $45.550 pesos, dos
balanzas digitales de precisión, una motocicleta, plásticos de motocicletas, un
televisor y un teléfono celular –marca Iphone 15-; ante lo cual solicitaron
colaboración de sus pares de la Dirección general de drogas peligrosas y crimen
Organizado, los cuales una vez en el lugar y tras el correspondiente test
arrojó positivo para marihuana con peso de 658 grs. Además, procedieron a la
aprehensión de dos jóvenes 19 y 23 años de edad.
De igual forma, tras diligenciar
otro oficio judicial en un domicilio ubicado por calle Giménez entre Morelos y
Lastra, procedieron al secuestro de un arma de fuego calibre 22 –marca bersa-,
una motocicleta –marca Honda Wave- y un par de zapatillas, además procedieron a
la aprehensión de un joven de 24 años de edad.
Los aprehendidos junto a lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno,
siendo trasladados a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los
tramites de rigor que corresponden.