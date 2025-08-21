jueves, 21 de agosto de 2025

Paso de la Patria: Luego de un eficaz procedimiento, la Policía deportó a una persona que habría infringido las leyes migratorias

En la jornada de hoy 21-08-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Paso de la Patria, trabajando con su brigada investigativa, luego de un eficaz procedimiento realizado días atrás, donde demoraron a un hombre que infringía las leyes migratorias en nuestro país, esta mañana fue finalmente deportado.   

Cabe recordar que el hombre de apellido- mayor de edad- había sido localizado por calle Costanera, en cercanía  a la intersección del escenario de la Villa Turística, y tras diversas labores investigativas, resultó que el mismo habría ingresado de manera ilegal al país y que se hallaría residiendo en la localidad de Paso de la Patria, por lo que posteriormente en forma conjunta habían procedido a su demora. 

En este contexto, en la jornada de hoy, el demorado fue trasladado hasta el Paso Internacional de Paso de la Patria a cargo de la Prefectura Naval Argentina, donde se hizo efectiva la expulsión del mismo, concluyendo con las formalidades legales referidas por el Área de Migraciones.