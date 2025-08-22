viernes, 22 de agosto de 2025

Acto de ascenso al personal superior y subalterno de la Policía de Corrientes pertenecientes a la Unidad Regional N° 1

SAN LUIS DEL PALMAR
En la mañana de ayer 21-08-25, se llevó a cabo en la localidad de San Luis del Palmar, una misa de acción de gracias y posteriormente un acto de ascenso del personal superior y subalterno de la Policía de Corrientes, que cumple funciones en las distintas dependencias que se encuentran bajo la órbita de la Unidad Regional I – San Luis del Palmar.

Comprendieron al personal que presta servicios en las distintas dependencias – comisarías distrito, Crías. de la Mujer y el Menor, Seguridad Vial y Unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica -, de San Luis del Palmar, Itati, Paso de la Patria, San Cosme, Santa Ana, Lomas de Vallejos, Lomas de González, Palmar Grande, Ramada Paso, Ingenio Primer Correntino, Caa Cati y General Paz.

En cada ocasión, los oficiales y suboficiales ascendidos recibieron sus respectivos diplomas, símbolo de reconocimiento al compromiso, la dedicación y el mérito demostrado en el cumplimiento de su deber.

El acto fue presidido por el Subjefe de la Policía Comisario General Walter Darío Aceval, acompañado por el Director General de Personal y Formación Policial Crio. Gral. García Víctor y el Director de la Unidad Regional I Crio. My. José Sena, además también los jefes de las distintas dependencias y demás autoridades, así como familiares de cada efectivo que obtuvo su distinción.

Cabe destacar que los ascensos fueron dispuestos por el señor Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Valdés, mediante los respectivos decretos, promoviendo al grado inmediato superior al personal que ha demostrado vocación de servicio, entrega y profesionalismo en sus funciones.