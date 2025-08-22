Acto de ascenso al personal superior y subalterno de la Policía de Corrientes pertenecientes a la Unidad Regional N° 1

Comprendieron al personal que presta servicios en las
distintas dependencias – comisarías distrito, Crías. de la Mujer y el Menor,
Seguridad Vial y Unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica -, de San
Luis del Palmar, Itati, Paso de la Patria, San Cosme, Santa Ana, Lomas de
Vallejos, Lomas de González, Palmar Grande, Ramada Paso, Ingenio Primer
Correntino, Caa Cati y General Paz.
En cada ocasión, los oficiales y suboficiales ascendidos
recibieron sus respectivos diplomas, símbolo de reconocimiento al compromiso,
la dedicación y el mérito demostrado en el cumplimiento de su deber.
El acto fue presidido por el Subjefe de la Policía Comisario
General Walter Darío Aceval, acompañado por el Director General de Personal y
Formación Policial Crio. Gral. García Víctor y el Director de la Unidad
Regional I Crio. My. José Sena, además también los jefes de las distintas
dependencias y demás autoridades, así como familiares de cada efectivo que
obtuvo su distinción.
Cabe destacar que los ascensos fueron dispuestos por el
señor Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Valdés, mediante los respectivos
decretos, promoviendo al grado inmediato superior al personal que ha demostrado
vocación de servicio, entrega y profesionalismo en sus funciones.