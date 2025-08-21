San Luis del Palmar: La Policía recuperó una notebook robada, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo registrado días atrás.
Por el hecho, los mencionados
efectivos lograron en horas de la noche de ayer 20-08-25 aprehender a un hombre
mayor de edad quien –según las averiguaciones efectuadas- sería el presunto
autor del hecho; así también secuestraron el poder del mismo una computadora
tipo Notebook, la cual sería la denunciada como sustraída.
Al respecto, la persona
aprehendida y elemento recuperado fueron puestos a disposición de la justicia y
trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias
del caso.