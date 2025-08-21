Demoran a un hombre por merodeo

En horas de la noche de ayer 20-08-25, personal policial con prestación de servicio en el Grupo de Intervención Rápida –GIR- momentos en que se encontraban efectuando sus tareas específicas de prevención en su sector asignado, lograron la identificación y posterior demora de un hombre mayor de edad.
El procedimiento, lo contrataron los citados efectivos
alrededor de las 22:15 horas por inmediaciones de calles El Cano y Alberdi,
lugar donde observaron al mismo merodeando y observando el interior de los
vehículos estacionados en la vía pública, sin poder justificar su accionar ni
presencia en la zona.
Al respecto, la persona a demorada fue traslada hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.