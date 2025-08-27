San Luis del Palmar: La Policía recuperó una moto y un parlante robado

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar, trabajando con su brigada de investigación, en el marco de labores de investigación desplegados en relación a la sustracción de una motocicleta y un parlante, los mismos finalmente fueron hallados y recuperados.
Los distintos trabajos investigativos dieron inicio, primeramente tras tomar conocimiento que frente a un local comercial ubicada en la esquina de la Plaza San Martín, personas de identidad desconocida habrían sustraído una motocicleta que se encontraba estacionada.
Ante tal circunstancia y de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, y con la cooperación del propietario, tras observar cámaras de seguridad, lograron hallar abandonado –en la vía pública- el rodado que fuera denunciado como sustraído.
De igual forma, mientras se desarrollaba las fiestas patronales de dicha localidad, personas de identidad desconocida habrían sustraído un parlante, el cual tras un rápido accionar e intenso rastrillaje, lograron hallarlo y recuperar, el cual se encontraba oculto detrás de un árbol.
Las cosas recuperadas fueron trasladadas a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.