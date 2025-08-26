martes, 26 de agosto de 2025

La Policía de Corrientes presentó el dispositivo de seguridad para las elecciones provinciales

En la jornada de hoy martes 26-08-25, en horas de la mañana en las instalaciones del Circulo de Oficiales de la Policía de Corrientes se llevó a cabo la presentación del dispositivo de seguridad para las elecciones provinciales a realizarse el próximo domingo 31 de agosto del 2025.

El mismo contó con la presencia del señor Subsecretario de Seguridad de la Provincia de Corrientes Comisario General (R) Osvaldo de los Santos García, acompañado por el jefe de Policía de Corrientes Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón, los distintos Directores Generales, Jefes de Departamentos, Jefes de Divisiones, Jefes de Comisarías del Área Capital, Personal Superior y Subalterno y Personal perteneciente al Cuerpo Profesional de la Policía de Corrientes, además representantes de la Junta Electoral y de la Empresa de Correo Andreani.

La disertación estuvo a cargo del Dr. González Francisco junto al subsecretario del Juzgado Civil y Comercial N° 3 con competencia electoral, el señor Juan Carlos Britos, gerente de operaciones de la empresa de correos Andreani y el comisario inspector Lic. Rubén Darío Godoy, quiénes fueron explicando la metodología de trabajo que van a estar adoptando desde los días previos, para el día de la elección y posterior a ella.

Para dar inicio primeramente se escucharon las palabras del Jefe de Policía, luego hizo lo propio el Subsecretario de Seguridad de Corrientes y por último el Comisario General Dr.  Javier Horacio Piñeiro de la Dirección de asesoría letrada.