La Policía de Corrientes presentó el dispositivo de seguridad para las elecciones provinciales

El mismo contó con la
presencia del señor Subsecretario de Seguridad de la Provincia de Corrientes
Comisario General (R) Osvaldo de los Santos García, acompañado por el jefe de
Policía de Corrientes Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón, los
distintos Directores Generales, Jefes de Departamentos, Jefes de Divisiones,
Jefes de Comisarías del Área Capital, Personal Superior y Subalterno y Personal
perteneciente al Cuerpo Profesional de la Policía de Corrientes, además representantes
de la Junta Electoral y de la Empresa de Correo Andreani.
La disertación estuvo a
cargo del Dr. González Francisco junto al subsecretario del Juzgado Civil y
Comercial N° 3 con competencia electoral, el señor Juan Carlos Britos, gerente
de operaciones de la empresa de correos Andreani y el comisario inspector Lic.
Rubén Darío Godoy, quiénes fueron explicando la metodología de trabajo que van
a estar adoptando desde los días previos, para el día de la elección y
posterior a ella.
Para dar inicio primeramente
se escucharon las palabras del Jefe de Policía, luego hizo lo propio el
Subsecretario de Seguridad de Corrientes y por último el Comisario General
Dr. Javier Horacio Piñeiro de la
Dirección de asesoría letrada.