San Luis del Palmar: La Policía recuperó una motocicleta robada

Luego de tomar conocimiento del hecho, los citados efectivos realizaron tareas de búsqueda y recolección de información, lo que los llevo hasta las inmediaciones de las orillas del riachuelo de la citada localidad, un sitio baldío comúnmente conocido como “la chuminga”, lugar donde hallaron y secuestraron – bajo las formalidades legales-, una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.-, la cual, tras las correspondientes averiguaciones, resultó ser la denunciada como sustraída. De igual forma, se continúan con las líneas de investigación, a fin de lograr dar con los supuestos autores del hecho delictivo.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.