San Luis del Palmar: La Policía recuperó una motocicleta robada

Durante la jornada de ayer 28-08-25 efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar trabajando en conjunto con su brigada de investigación y en colaboración a la Unidad Fiscal, en relación a un legajo judicial por -supuesto robo-, realizaron amplios trabajos de investigación, logrando hallar y recuperar una motocicleta que fue denunciada como sustraída.

Luego de tomar conocimiento del hecho, los citados efectivos realizaron tareas de búsqueda y recolección de información, lo que los llevo hasta las inmediaciones de las orillas del riachuelo de la citada localidad, un sitio baldío comúnmente conocido como “la chuminga”, lugar donde hallaron y secuestraron – bajo las formalidades legales-, una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.-, la cual, tras las correspondientes averiguaciones, resultó ser la denunciada como sustraída. De igual forma, se continúan con las líneas de investigación, a fin de lograr dar con los supuestos autores del hecho delictivo.

El rodado recuperado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.