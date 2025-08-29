Una menor herida tras choque entre camionetas en Ruta Nacional 14

El choque se produjo sobre Ruta 14 pasadas las 9 de la mañana de este viernes. Dos camionetas chocaron y las ocupantes de uno de los vehículos resultaros heridad. Se trata de una menor de de 6 años que viajaba junto a su tía.
Sobre ruta 14 kilómetro 601, cerca de las 09:20 personal policial de la Comisaría de Alvear tomó conocimiento de un siniestro vial entre dos pesados rodados.
Se trató de una camioneta Toyota Hilux, conducida por L. Cerantonio, acompañado de una mujer R. González, quienes resultaron ilesos.
En tanto en el otro vehículo una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por Karina Muller viajaba junto a su sobrina de 6 años. Ambas debieron ser trasladadas al hospital local, donde la médica de guardia diagnosticó afortunadamente lesiones de carácter leve.
