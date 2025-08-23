Encontraron sin vida a la mujer de 73 años que estaba desaparecida en Santo Tomé

Mirta Ayala, de 73 años padecía Alzheimer, estaba desaparecida desde el 17 de agosto pasado. Sus familiares informaron a la policía que tras estar en zona del casino de la localidad de Santo Tomé junto a sus hermanas, ella decidió irse del lugar.
La policía con gruipos especiales realizaron diferentes rastrillajes en distintas zonas. Pero "el dato clave llegó con una filmación donde se la veía caminar por calle Uruguay hacia la zona del arroyo Itacuá. Con esa pista, se montó un amplio rastrillaje que terminó con el hallazgo del cuerpo en inmediaciones del arroyo" indicaron fuentes policiales.
En el lugar trabajaron peritos de Criminalística, Bomberos y la médica policial, quienes realizaron las diligencias correspondientes.