La Policía rescató a un caballo desnutrido y abandonado en plena lluvia

Un caballo fue encontrado tirado bajo la lluvia en la esquina de Cartagena y Saavedra, abandonado y sin fuerzas tras haber sido explotado hasta el límite. Lo dejaron allí, desnutrido y exhausto, simplemente para que muera.
Integrantes del Movimiento Argentino de Protección Animal Corrientes (MAPAC), junto a su directora Isabel Cocomarola, pidieron ayuda a la Policía Rural y Ecológica de Caoital. Los efectivos, con apoyo de Bomberos, con mucho esfuerzo trabajaron bajo la tormenta hasta lograr que el animal pudiera ponerse de pie.
Finalmente fue trasladado con cuidado hasta el predio de MAPAC, donde recibirá la atención veterinaria y la vida digna que merece.
Policía de Corrientes – Seguridad Rural y Ecológica