domingo, 31 de agosto de 2025

Varios demorados en diferentes procedimientos

En horas de la madruga de hoy 31-08-25, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención en su jurisdicción asignada, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron cerca de las 01:00 horas, cuando encontrándose sobre Avenida La Paz y calle Santa Cruz, visualizan a dos personas merodeando a bordo de una bicicleta y una motocicleta cada uno, por lo que a modo de prevención procedieron a su identificación, tratándose de dos jóvenes de 18 y 17 años de edad, quienes ni supieron justificar la propiedad de ambos rodados, es por ellos que fueron demorados y secuestrados preventivamente bajo las formalidades legales correspondientes la bicicleta -marca SLP rodado N°29-  y la motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c-.

De igual forma, alrededor de las 04:30 horas, continuando con sus labores de prevención, hallándose en inmediaciones de Avenida La Paz y calle Viedma, divisaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, es así que procedieron a la demora y posterior identificación de dos jóvenes de 18 y 17 años de edad, quienes no supieron justificar su accionar ni la propiedad del rodado por lo que procedió al secuestro bajo las formalidades legales correspondientes de una motocicleta -marca Motomel modelo Skua 150c.c-.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosiguen con los tramites de cada caso.