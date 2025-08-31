Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizaron
cerca de las 01:00 horas, cuando encontrándose sobre Avenida La Paz y calle
Santa Cruz, visualizan a dos personas merodeando a bordo de una bicicleta y una
motocicleta cada uno, por lo que a modo de prevención procedieron a su
identificación, tratándose de dos jóvenes de 18 y 17 años de edad, quienes ni
supieron justificar la propiedad de ambos rodados, es por ellos que fueron
demorados y secuestrados preventivamente bajo las formalidades legales
correspondientes la bicicleta -marca SLP rodado N°29- y la motocicleta -marca Honda modelo Wave
110c.c-.
De igual forma, alrededor de las 04:30 horas,
continuando con sus labores de prevención, hallándose en inmediaciones de
Avenida La Paz y calle Viedma, divisaron a dos sujetos a bordo de una
motocicleta realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de
terceros, es así que procedieron a la demora y posterior identificación de dos
jóvenes de 18 y 17 años de edad, quienes no supieron justificar su accionar ni
la propiedad del rodado por lo que procedió al secuestro bajo las formalidades
legales correspondientes de una motocicleta -marca Motomel modelo Skua 150c.c-.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosiguen con los tramites de cada caso.