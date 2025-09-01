La Policía demoró a tres personas por un robo y secuestró elementos de dudosa procedencia

Personal policial de la comisaria decimo sexta (16ta), realizó una investigación producto de un hecho delic9tivo en donde personas de identidad desconocidas ingresaron a un domicilio y previo a violentar la puerta de acceso, sustrajeron elementos. Por tal motivo y por testimonios aportados, llegaron a determinar la identidad de los autores y sus posibles ubicaciones. Es asi que se solicitó a las autoridades judiciales ordenes de allanamientos, las cuales fueron diligencias en la zona sur de la ciudad, el dia de elecciones. En una finca del barrio san Antonio se produjo el hallazgo de distintos elementos de dudosa procedencia, los cuales se procedieron a su secuestro preventivo. Pero de otro domicilio ubicado por Avenida 4to Centenario y cabeza de vaca, se procedio a la demora de 3 personas, una de sexo femenino y al secuestro preventivo de 3 motocicletas para averiguar su procedencia.