miércoles, 27 de agosto de 2025

Virasoro: Intentaba vender carne de un equino robado y terminó demorado por la Policía

El lunes 25-08-25, personal policial dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Virasoro en forma conjunta con la Comisaria de Distrito Tercera de esa localidad lograron la detención de un hombre mayor de edad quien se hallaba comercializando carne de animal equino, el cual habría sido denunciado como sustraído.

El procedimiento, lo efectuaron los mencionados efectivos en zonas del barrio Narciso Vega, lugar donde identificaron y demoraron a un hombre mayor de 45 años de edad, quien se encontraba ofreciendo para la venta cortes de carne pertenecientes a un animal equino –caballo-.

Posteriormente, continuando con la línea investigativa, los uniformados hallaron más restos del equino en un predio cercano a la zona, asimismo también determinaron que dicho animal habría sido denunciado como sustraído.

La persona detenida, y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria donde se llevan a cabo las diligencias al respecto.