Goya: Murió el menor que estaba internado tras chocar en moto contra la pared de una casa

Cabe recordar que el siniestro se habría registrado el pasado 10-09-25, cerca de las 18:30 horas, por calles Uruguay y José María Soto de la ciudad de Goya, en el en circunstancias en que un menor de edad se desplazaba por la citada arteria, a bordo de una motocicleta – marca Brava Nevada 110cc.- por causas y circunstancias que se investigan, habría perdido el control del rodado, impactando con la pared de una vivienda en la zona, siendo posteriormente auxiliado y trasladado al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, donde se encontraba internado con lesiones de carácter graves hasta el día de la víspera, donde lamentablemente se produjo su deceso.
Al respecto, la
Unidad Fiscal en turno tomó intervención, realizándose en el lugar las
diligencias de rigor, en tanto continuándose con los trámites correspondientes
en la Comisaria de Distrito Primera de Goya.