domingo, 14 de septiembre de 2025

Una mujer detenida tras apuñalar al supuesto asesino de su novio

La novia de un delincuente asesinado a balazos el año pasado por un vecino hirió a cuchillazos a una familiar del supuesto homicida. La agresión registrada en el capitalino barrio Virgen de los Dolores fue saldo de largos y constantes actos de acoso hacia el entorno del hombre detenido por el crimen que sacudió a la populosa barriada en septiembre de 2024.

El viernes, a las 19:30, la Policía tuvo que mediar en un conflicto de importante magnitud en inmediaciones a la calle Montes de Oca, próximo al cementerio San Juan Bautista.

Una patrulla con efectivos del Grupo de Intervención Rápida y un móvil con personal de la comisaría Segunda llegaron al lugar donde ocurrió un incidente sangriento.

La mujer identificada como Yésica Monzón, de 22 años, estaba herida en un brazo como consecuencia de las maniobras defensivas que realizó ante el ataque a cuchillazos por parte de Rocío Quintana, de 25 años, alias "La Coco".

Las autoridades detuvieron a "La Coco", a quien llevaron en primera instancia a la comisaría seccional Duodécima. Mientras, la víctima fue asistida por personal de la Dirección de Emergencias Sanitarias y llevada al Hospital Vidal.

Fuentes policiales confirmaron que la chica herida es la hija de Luis Monzón, un mallonero de 56 años, detenido e imputado como presunto autor del crimen a balazos de Leonardo "Leíto" Ortiz, de 30 años, sucedido el 16 de septiembre del año pasado.

Ortiz tenía amplio prontuario criminal, autor de robos, amenazas, lesiones y últimamente protagonizaba episodios de acoso a miembros de la familia Monzón.

Desde el homicidio, los Monzón denunciaron hostilidad y amenazas de muerte constante de parte de Rocío, como también de algunos familiares y amigos de "Leíto".

Fuente: época