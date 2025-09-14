Una mujer detenida tras apuñalar al supuesto asesino de su novio

El viernes, a las 19:30, la
Policía tuvo que mediar en un conflicto de importante magnitud en inmediaciones
a la calle Montes de Oca, próximo al cementerio San Juan Bautista.
Una patrulla con efectivos del
Grupo de Intervención Rápida y un móvil con personal de la comisaría Segunda
llegaron al lugar donde ocurrió un incidente sangriento.
La mujer identificada como Yésica
Monzón, de 22 años, estaba herida en un brazo como consecuencia de las
maniobras defensivas que realizó ante el ataque a cuchillazos por parte de
Rocío Quintana, de 25 años, alias "La Coco".
Las autoridades detuvieron a
"La Coco", a quien llevaron en primera instancia a la comisaría
seccional Duodécima. Mientras, la víctima fue asistida por personal de la
Dirección de Emergencias Sanitarias y llevada al Hospital Vidal.
Fuentes policiales confirmaron
que la chica herida es la hija de Luis Monzón, un mallonero de 56 años,
detenido e imputado como presunto autor del crimen a balazos de Leonardo
"Leíto" Ortiz, de 30 años, sucedido el 16 de septiembre del año pasado.
Ortiz tenía amplio prontuario
criminal, autor de robos, amenazas, lesiones y últimamente protagonizaba
episodios de acoso a miembros de la familia Monzón.
Desde el homicidio, los Monzón
denunciaron hostilidad y amenazas de muerte constante de parte de Rocío, como
también de algunos familiares y amigos de "Leíto".
Fuente: época