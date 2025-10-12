Curuzú Cuatiá: Motociclista murió tras sufrir un paró cardíaco

Ayer 11-10-25, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito 2da de Curuzú Cuatiá, tomaron conocimiento que por Avenida Eva Perón y calle Ex Ruta 14 de esa ciudad, un hombre mayor de edad habría perdido el control de su rodado –marca Corven de 150cc- lo que produjo su caída, siendo posteriormente trasladado hasta el nosocomio local donde informaron el deceso del mismo, aparentemente tratándose de una muerte natural.
Según la información
inicial obtenida, el hecho se habría registrado cerca del mediodía y tras las
primeras averiguaciones realizadas se determinó que la víctima poseía una
enfermedad-cardiopatía y aparentemente producto de ello habría sufrió la caída
del rodado, sufriendo un paro cardiorrespiratorio, informado esto por el médico
del mencionado nosocomio.
En la citada comisaria se
llevan a cabo las diligencias del caso.