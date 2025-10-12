domingo, 12 de octubre de 2025

Detuvieron al hombre que estaba con la mujer que cayó de un edificio

La Policía y la Fiscalía trabajan en procura de esclarecer pormenores que terminaron con la muerte de Camila Soledad, de 29 años, el viernes en San Martín al 300. El sospechoso dijo que era su pareja y que ella "se tiró" tras una discusión. Analizarán sus celulares.

El hombre que acompañaba a la mujer que cayó desde el sexto piso de un edificio de la capital correntina permanecía detenido en forma preventiva, mientras la Policía y la Justicia avanzaban en la investigación para determinar qué pasó adentro del departamento en los momentos previos.

Fuentes cercanas al caso precisaron que tal persona, identificada como Lionel Luis C., de 50 años, figuraba hasta ayer en calidad de "sospechoso".

La medida de detención respondería a una cadena de indicios que podrían comprometerlo con una hipótesis ajena a la del supuesto acto de suicidio de Camila Soledad G., de 29 años.

Lionel explicó ante las autoridades que ambos mantuvieron una charla en la que él manifestó su decisión de finalizar la relación sentimental. Y después de esa conversación, en la que habrían elevado el tono, ella corrió para arrojarse al vacío.

En su testimonio, Lionel explicó que después de que ella comenzara a pasar por encima de la baranda del balcón, él supuestamente alcanzó a sujetarla de las ropas y el brazo tratando de rescatarla mientras estaba colgada, aunque no pudo y ella cayó.

El hombre sostuvo esa versión y está plasmada en los informes preliminares.

Celulares

En el departamento "A" del sexto piso que da hacia la vereda, sobre la cual impactó Camila, secuestraron seis teléfonos celulares propiedad de ambos, medicamentos varios, una mochila con ropas y "notas manuscritas".

El hombre trabaja como prestador de servicios en el área de salud y, siempre de acuerdo a su versión, "eran pareja" con la mujer.

Camila perdió la vida al golpear contra el piso, alrededor de las 15:30 del viernes, en calle San Martín al 338 donde se encuentra el edificio denominado Monte Carlo.

Al llegar, alertados por insistentes llamados de vecinos, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada 1 y de la comisaría seccional Primera encontraron a la mujer tendida sobre el piso.

La víctima ya no presentaba signos vitales, según la constatación de personal de la Dirección de Emergencias Sanitarias.

Pericias

La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas 1, a cargo de Lucrecia Troia Quirch, dispuso la realización de pericias, toma de testimonios, búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad y todo lo que ayude a clarificar el suceso.

Vecinos del edificio habrían manifestado que oyeron gritos en los que Camila, aparentemente, llegó a pedir auxilio antes de caer desde el balcón. 

Los celulares serán analizados mientras indagarán en el entorno de la mujer y así tratar de conocer cómo era la relación entre ella y el hombre que sostuvo era su pareja.

Las fuentes mencionaron que la mujer figuraba con domicilio en la localidad de Riachuelo.

A la vez, los resultados de la autopsia serán importantes para establecer si la mujer presentaba algún tipo de lesión no compatible con la caída.

En principio la causa de la carátula fue adoptada como una "averiguación de causal de muerte".

El episodio trágico generó una amplia conmoción en la cuadra donde los vecinos salieron de sus viviendas, asombrados ante semejante cuadro.

Las autoridades realizaron distintos procedimientos que se centraron en el área del balcón: fotografías, levantamiento de rastros; planimetría y otras pericias para ser anexadas a la investigación.

El cadáver de Camila fue trasladado en un móvil patológico de la fuerza provincial hacia el Instituto Médico Forense y posteriormente iba a ser entregado para su inhumación.

Fuente: época