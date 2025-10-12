Detuvieron al hombre que estaba con la mujer que cayó de un edificio

El hombre que acompañaba a la
mujer que cayó desde el sexto piso de un edificio de la capital correntina
permanecía detenido en forma preventiva, mientras la Policía y la Justicia
avanzaban en la investigación para determinar qué pasó adentro del departamento
en los momentos previos.
Fuentes cercanas al caso
precisaron que tal persona, identificada como Lionel Luis C., de 50 años,
figuraba hasta ayer en calidad de "sospechoso".
La medida de detención
respondería a una cadena de indicios que podrían comprometerlo con una
hipótesis ajena a la del supuesto acto de suicidio de Camila Soledad G., de 29
años.
Lionel explicó ante las
autoridades que ambos mantuvieron una charla en la que él manifestó su decisión
de finalizar la relación sentimental. Y después de esa conversación, en la que
habrían elevado el tono, ella corrió para arrojarse al vacío.
En su testimonio, Lionel explicó
que después de que ella comenzara a pasar por encima de la baranda del balcón,
él —supuestamente—
alcanzó a sujetarla de las ropas y el brazo
tratando de rescatarla mientras estaba colgada, aunque no pudo y ella cayó.
El hombre sostuvo esa versión y
está plasmada en los informes preliminares.
Celulares
En el departamento "A"
del sexto piso que da hacia la vereda, sobre la cual impactó Camila,
secuestraron seis teléfonos celulares propiedad de ambos, medicamentos varios,
una mochila con ropas y "notas manuscritas".
El hombre trabaja como prestador
de servicios en el área de salud y, siempre de acuerdo a su versión, "eran
pareja" con la mujer.
Camila perdió la vida al golpear
contra el piso, alrededor de las 15:30 del viernes, en calle San Martín al 338
donde se encuentra el edificio denominado Monte Carlo.
Al llegar, alertados por
insistentes llamados de vecinos, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata
Motorizada 1 y de la comisaría seccional Primera encontraron a la mujer tendida
sobre el piso.
La víctima ya no presentaba
signos vitales, según la constatación de personal de la Dirección de
Emergencias Sanitarias.
Pericias
La Unidad Fiscal de
Investigaciones Concretas 1, a cargo de Lucrecia Troia Quirch, dispuso la
realización de pericias, toma de testimonios, búsqueda de imágenes de cámaras
de seguridad y todo lo que ayude a clarificar el suceso.
Vecinos del edificio habrían manifestado que oyeron gritos en los que Camila, aparentemente, llegó a pedir auxilio antes de caer desde el balcón.
Los celulares serán analizados
mientras indagarán en el entorno de la mujer y así tratar de conocer cómo era
la relación entre ella y el hombre que sostuvo era su pareja.
Las fuentes mencionaron que la
mujer figuraba con domicilio en la localidad de Riachuelo.
A la vez, los resultados de la
autopsia serán importantes para establecer si la mujer presentaba algún tipo de
lesión no compatible con la caída.
En principio la causa de la
carátula fue adoptada como una "averiguación de causal de muerte".
El episodio trágico generó una
amplia conmoción en la cuadra donde los vecinos salieron de sus viviendas,
asombrados ante semejante cuadro.
Las autoridades realizaron
distintos procedimientos que se centraron en el área del balcón: fotografías,
levantamiento de rastros; planimetría y otras pericias para ser anexadas a la
investigación.
El cadáver de Camila fue
trasladado en un móvil patológico de la fuerza provincial hacia el Instituto
Médico Forense y posteriormente iba a ser entregado para su inhumación.
Fuente: época